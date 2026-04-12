El PSOE urge al Gobierno de Clavijo ‘rescatar’ a los jóvenes

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, reivindicó ayer en La Laguna el compromiso con los jóvenes y avanzó una batería de propuestas dirigidas al Gobierno autonómico para responder a “la precariedad, la dificultad de acceso a la vivienda y el retroceso en los principales indicadores socioeconómicos de este segmento de la población”.
Durante un encuentro con cargos públicos del partido, el ministro recalcó que el PSOE es la única fuerza política de Canarias con representación juvenil en todas las instituciones, desde ayuntamientos hasta las Cortes Generales pasando por el Parlamento regional.
“No hablamos del futuro, sino del presente de los jóvenes y de sus demandas reales”, expuso en un acto en el que también intervinieron el alcalde de La Laguna y secretario general local, Luis Yeray Gutiérrez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Borja Durán. Torres ilustró sus argumentos con datos de organismos oficiales: “En 2024, unos 20.000 jóvenes tuvieron que volver al hogar familiar tras no poder afrontar el coste del alquiler. La tasa de emancipación cayó seis puntos en un año, de más del 20% al 14%. En materia educativa, el abandono escolar repuntó hasta cifras cercanas al 16%, frente al 11% de la etapa anterior”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Ángel Víctor Torres afirmó que muchos de los jóvenes que respaldan a los partidos de “extrema derecha” lo hacen “influidos” por mensajes falsos: “Hay jóvenes que son demócratas, pero no lo saben. Hay que hacerles ver que los son porque, entre otras cosas, defienden amar a quien se quiera y eso solamente se consigue con la democracia”.