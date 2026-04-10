Torres ironiza sobre las medidas del Gobierno de Canarias por la guerra en Irán: “El IGIC 0 a la sal, mantequilla y el café salva a las familias”

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha ironizado este viernes con el decreto de medidas aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo para paliar los efectos de la guerra en Irán sobre las familias, señalando en concreto la medida de quitar el impuesto a ciertos productos básicos de la cesta de la compra.
“Los tres productos que bajan al cero de la propuesta del Gobierno canario son claves para el día a día de los canarios: la sal, la mantequilla y el café, incluso el descafeinado. Me parece que la gente tiene que estar pegando saltos con estas grandes medidas que salvan la economía de las familias”, ha dicho Torres en declaraciones a los periodistas antes de la Ejecutiva regional de su partido.
Especialmente crítico ha sido con el consejero de Economía del Gobierno regional y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, a quien ha acusado de haber demostrado una “incompetencia supina” a la hora de poner sobre la mesa medidas que tengan un verdadero impacto sobre la economía de las familias.
En ese sentido, ha recordado que el grupo parlamentario socialista ha planteado que se deflacte el IRPF para las rentas medias y bajas -una competencia autonómica-, que haya prestaciones económicas para los más vulnerables a través de la renta de ciudadanía o que se toquen los carburantes en lo que es competencia del Gobierno regional.
Para, renglón seguido, defender lo que ha hecho el Gobierno de España, del que es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, acordando con el autonómico compensar con fondos estatales la bajada del IGIC de ciertos productos.
Precisamente, la anunciada bajada del tipo del IGIC a cero en 45 productos básicos ha sido la principal crítica de Torres a la actuación de la consejería que dirige Manuel Domínguez.
Y es que, ha recordado el líder de los socialistas canarios, de esos 45 productos anunciados, la gran mayoría -a excepción de tres- ya tenían el tipo impositivo cero.
“Se ha metido en un callejón sin salida, en un laberinto sin posibilidad de salvarse, porque lamentablemente estamos ante alguien que ni está, ni se le espera”, ha afeado Torres.