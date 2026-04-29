La actriz herreña Aïda Ballmann, nueva delegada de CIMA en Canarias

La actriz nacida en El Hierro Aïda Ballmann da un paso clave en su compromiso con el sector audiovisual al haber sido elegida como delegada en Canarias de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), una de las principales organizaciones dedicadas a promover la igualdad de género en la industria en España. Asume esta responsabilidad junto a la subdelegada Arima León, directora y productora. Mientras, Ballmann celebra la llegada a los cines del film A una isla de ti, de Alexis Morante, en cuyo reparto participa.
Las delegaciones territoriales de CIMA se conciben como pilares fundamentales para garantizar la atención a las especificidades de cada territorio en el trabajo de la asociación por la presencia igualitaria de las mujeres en la industria audiovisual. “Es un honor estar al frente de un grupo de mujeres y profesionales que buscan la igualdad en el sector. Ojalá esta labor ya no fuese necesaria, pero aún debemos luchar por la igualdad de oportunidades, para no tener que trabajar en precariedad a la hora de contar nuestras historias en el cine”, señala Ballmann.
“El cine debe representar nuestra sociedad, donde más del 50% de la población es femenina, y esto solo será posible si más mujeres guionistas, productoras, cámaras, sonidistas, actrices, editoras, etcétera somos las protagonistas de más obras audiovisuales”.
Aïda Ballmann forma parte del jurado de CIMA en el 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra hasta el domingo.