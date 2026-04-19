La Cosmológica conmemora el centenario de Leocricia Pestana Fierro

La sede de la Real Sociedad Cosmológica, en Santa Cruz de La Palma, es este lunes escenario (20.00 horas) de un acto para recordar a la poeta palmera Leocricia Pestana Fierro (1853-1926), en el centenario de su muerte. Reconocida por estudiosos, escritores, investigadores y críticos canarios por la calidad de sus sonetos y por su talante, Leocricia Pestana Fierro fue una intelectual pionera y progresista, ejemplo de liderazgo, en defensa de la igualdad y libertad de las mujeres.
Dio a conocer públicamente sus versos en el año 1874, en un encuentro solidario celebrado en su residencia de la Quinta Verde. Desde entonces, comenzó su trayectoria pública como poeta e intelectual, falleciendo el 4 de abril de 1926, a los 73 años.
La Cosmológica, en su empeño por contribuir al conocimiento y estudio de la historia insular, recordará a Leocricia Pestana poniendo en valor su legado. El acto contará con la intervención de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, y un recital con las intervenciones de las poetas Maiki Martín, Belén Lorenzo y Elba Pedrosa.