El Teide, el papa y la Cruz Roja, están presentes en el Magno Tapiz del Corpus Cristi de La Orotava 2026

Paraíso Canario es el título que lleva este año el Magno Tapiz de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava con motivo de la celebración de la Infraoctava del Corpus Christi, en el marco de las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que tendrá lugar el jueves 11 de junio, un día antes de la llegada del papa León XIV a Canarias.
El Santo Pontífice, que visitará las islas el próximo mes con la intención de visibilizar el drama migratorio, aparece en la alfombra junto con una voluntaria de Cruz Roja, una de las ONG que prestan ayuda humanitaria a las personas que llegan a las costas del Archipiélago con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Esta imagen ocupará el primer espacio del tapiz que se confecciona con arenas y tierras naturales del Parque Nacional del Teide, y se complementará con otras dos relacionadas entre sí: la ofrenda en torno a la Virgen del Carmen, figura central a petición de la iglesia de San Juan con motivo de dos efemérides: el 775 aniversario del Santo Escapulario (1251-2026) y el 75 aniversario de la consagración de la Villa, Valle y Arciprestazgo de La Orotava a esta advocación (1951-2026). Jesús Bautista Trujillo, el alfombrista que se ocupará de la misma pertenece a este barrio de La Orotava y es el responsable de la alfombra que se confecciona en el exterior de la citada parroquia.
La ofrenda está conformada por una rica representación de la flora y fauna canaria, como el hibisco y flores en peligro de extinción, como la violeta del teide. También se ha incluido un tajinaste del lado izquierdo y un verol, del derecho, ambos de 20 metros de altura, y especies como el pinzón azul, el herrerillo canario, la alpispa, seis mariposas cleopatra, a las que se suman el Teide y el mar de nubes, tan característico del Valle de La Orotava.
Estos detalles fueron desvelados ayer en rueda de prensa por el director de la alfombra, Domingo González Expósito, quien estuvo acompañado por el alcalde, Francisco Linares; el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco, y el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Honorio Campos.
Los trabajos en la plaza con los primeros trazos del dibujo comenzaron el lunes pasado, bajo la gran carpa instalada para protegerla de las posibles inclemencias meteorológicas. Las previsiones, según González, son que a partir de mañana se empiece a colocar la arena que este año tendrán un colorido diferente, ya que predominarán los colores cálidos.
El colectivo ArteArena será el encargado de su confección con arenas naturales del Parque Nacional del Teide. Este año suma nuevas incorporaciones de colaboradores tanto masculinas como femeninas pero también será el primero que no cuente con el inestimable trabajo del maestro Ezequiel de León, responsable durante 28 años del tapiz central de la alfombra debido a su jubilación anticipada.
El alcalde subrayó que este arte efímero, al que definió como “santo y seña” de las fiestas patronales, se encuentra en el Libro de los Récord Guiness al contar con una superficie de mil metros cuadrados y ser la más grande del mundo.
Por su parte, el concejal de Fiestas adelantó que en el Ayuntamiento se colocarán dos rampas laterales para las personas con movilidad reducida y también se instalarán dos carteles en cuatro idiomas con códigos QR que ofrecerán información sobre la historia de la alfombra y las fiestas de La Orotava.
El sacerdote Honorio Campos opinó que es una alfombra “muy acertada” para preservar la flora y fauna de las islas, con el Teide, “que nos recuerda que vivimos en una isla volcánica”. Asimismo, subrayó la migración de los canarios en tiempos pasados a otros continentes y la ayuda que supuso y dejó claro que en la actualidad “es un claro ejemplo de convivencia sana”.