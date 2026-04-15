La sección oficial del Festival de Cine de Las Palmas exhibirá 25 películas

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo, exhibirá en su sección oficial 10 largometrajes y 15 cortometrajes. Las 25 películas llegan a la capital grancanaria después de haber pasado por un exquisito recorrido por los mejores festivales del mundo, como es el caso de Sundance, Berlín, Venecia o Cannes.
En el caso de los largometrajes se trata de obras que llegan desde distintos latitudes del planeta: de India a México, pasando por Macedonia y Serbia. Las relaciones familiares, el regreso o la búsqueda de la identidad y la comunidad como parte del proceso de reencuentro son asuntos que planean sobre la selección, una conexión que lleva a titular el texto del catálogo Como en un espejo.
La selección incluye Songs of the Forgotten Trees, de Anuparna Roy (India); Lucky Lu, de Lloyd Lee Choi (Estados Unidos, Canadá); Remake, de Ross McElwee (Estados Unidos); How to Divorce During the War, de Andrius Blaževičius (Lituania, República Checa); Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda (México, Alemania, Canadá); Bosque arriba en la montaña, de Sofía Bordenave (Argentina); Trial of Hein, de Kai Stäenicke (Alemania); 17, de Kosara Mitic (Macedonia, Serbia); Nina Roza, de Geneviève Dulude-De Celles (Canadá), y If I Go will They Miss me if I Go, de Walter Thompson-Hernandez (Estados Unidos).
ENTRADAS
El público podrá hacerse con las entradas de las proyecciones a partir del 20 de abril, en los canales habituales de Cine Yelmo Las Arenas. Los precios oscilan entre los 4,50 euros que cuesta la localidad individual y los 12 euros que dan acceso al bono de cuatro películas.
Los pases para los actos del Auditorio Alfredo Kraus, las Jornadas del Oficio Cinematográfico, tres citas sobre la dirección y la interpretación en España protagonizadas por Óliver Laxe, la primera; Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia, la segunda, y Alberto Rodríguez y Albert Serra, la tercera; así como las localidades para acudir a la inauguración del 23 de abril, que contará con Etxeandia como maestro de ceremonias, se pondrán a disposición del público de manera gratuita a partir del 20 de abril, en este caso, en la plataforma y taquilla de la Fundación Auditorio y Teatro.
Al tratarse de una edición especial, el festival ofrece acceso gratuito a los jóvenes que tengan o vayan a cumplir 25 años. En estos casos las entradas solo podrán obtenerse en la taquilla física del cine a través de personal del festival. Para acceder a la promoción, la organización solicitará la exhibición de un documento oficial de identidad con el fin de verificar el año de nacimiento.
CORTOS
El atrevido formato en corto ofrece obras originales que apuestan por la innovación. Chuuraa propone un reencuentro con criaturas ancestrales. El protagonista de Gone People es capaz de ver a los muertos con uno de los dos ojos. Citizen-Inmate cuestiona mecanismos de control de órdenes dictatoriales. Heartbeat se adentra en conversaciones previas a la maternidad.
Honey, My Love, So Sweet desprende el aroma de la pasión por el cine. Hyena, ganador en Locarno, busca en hechos reales la presión de un grupo de estudiantes. It Lives Under the Snow profundiza sobre unas desapariciones. Ofélia navega entre relaciones adolescentes. Earworm introduce un soniquete en la cabeza y distorsiona la realidad. Prelude busca un encuentro casual en la devastación de la guerra. Samba infinita enfrenta el duelo por la pérdida a una ciudad en carnaval. Scraps revisa tradiciones que conectan generaciones. Pobre de mí acecha las mentiras que esconden otras. Finalmente, We Were Here cuestiona la intromisión de la robótica y la inteligencia artificial.