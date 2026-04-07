Lluvias, más frío y viento: la AEMET actualiza la previsión de la borrasca en Canarias

La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 8 de abril de 2026 apunta a una jornada marcada por el viento fuerte, especialmente durante la tarde y la noche, y por la presencia de lluvias débiles en varias zonas del Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Cabe recordar que de cara al jueves se prevé que una borrasca afecte con mayor intensidad a las Islas.
El organismo advierte de un cambio en la dirección del viento, que comenzará siendo de componente norte y girará a noroeste a lo largo del día. Además, no se descartan rachas muy fuertes, con mayor probabilidad en horas nocturnas.
Lluvias en el norte y posibles precipitaciones en el sur
La jornada estará caracterizada por intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en el norte de las islas de mayor relieve. En estas zonas se esperan lluvias débiles o localmente moderadas, aunque de forma ocasional.
La previsión también contempla la posibilidad de precipitaciones en medianías del sur durante la tarde, así como en Lanzarote y Fuerteventura a últimas horas del día.
Descenso de temperaturas y heladas en cumbres
En cuanto a las temperaturas en Canarias, las mínimas apenas experimentarán cambios. Sin embargo, las máximas registrarán un ligero a moderado descenso, especialmente en zonas de mayor altitud.
La AEMET señala además la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, un fenómeno poco habitual en estas fechas y que refleja el descenso térmico en capas altas.
En las capitales, Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 16 y 20 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 16 y 19 grados.
Viento con rachas muy fuertes durante la noche
El viento moderado del norte irá intensificándose a lo largo del día. Por la tarde girará a componente noroeste y podría alcanzar intervalos de fuerte intensidad.
Las zonas más expuestas serán las vertientes noreste y suroeste de las islas montañosas, así como las medianías. La AEMET no descarta rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la noche, cuando el viento tenderá a arreciar.
Este episodio de viento y lluvias en Canarias marcará la evolución meteorológica de la jornada, con especial atención a las condiciones en zonas altas y áreas expuestas.