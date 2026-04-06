Localizan a Moises Ernesto, que había desaparecido en Canarias

Moises Ernesto, cuya desaparición fue denunciada el pasado 03 de abril en Las Palmas de Gran Canaria, ya ha sido localizado, según informa SOS Desaparecidos este lunes, por lo que ha procedido a la desactivación de la alerta de búsqueda.
La desaparición de Moises Ernesto había sido difundida a través de distintos canales, lo que activó un dispositivo de localización y la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
🔕 DESACTIVADA — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) April 5, 2026
Finalmente, el hombre ha sido encontrado, según ha podido confirmar este periódico, lo que permite cerrar el operativo y dejar sin efecto el aviso que se mantenía activo.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ha sido localizado ni sobre su estado, aunque su aparición pone fin a la situación de incertidumbre generada desde que se tuvo conocimiento de su desaparición.