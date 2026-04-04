Buscan a Moises Ernesto, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado este sábado colaboración ciudadana para encontrar a Moises Ernesto P.R, de 24 años, desaparecido desde el este viernes 3 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Moises Ernesto mide 1,70 metros, es de complexión normal, pelo castaño y los ojos marrones. Llevaba puesto un pantalón de chándal negro, cazadora negra y un gorro negro.
🆘 DESAPARECIDO— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) April 4, 2026
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/FtQGHPqFLN
Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del hombre desaparecido.