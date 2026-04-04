desapariciones

Buscan a Moises Ernesto, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional pide colaboración para localizar al hombre al que se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha solicitado este sábado colaboración ciudadana para encontrar a Moises Ernesto P.R, de 24 añosdesaparecido desde el este viernes 3 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Moises Ernesto mide 1,70 metros, es de complexión normal, pelo castaño y los ojos marrones. Llevaba puesto un pantalón de chándal negro, cazadora negra y un gorro negro.

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del hombre desaparecido.

