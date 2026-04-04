Continúa la búsqueda de Juan Ramón, desaparecido en Tenerife desde hace una semana: tiene alzhéimer

La incertidumbre crece en la capital tinerfeña por la búsqueda de Juan Ramón, de 72 años, cuya pista se perdió el pasado 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, sigue en paradero desconocido a pesar del intenso despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Policía Nacional, junto a efectivos de Protección Civil y diversos grupos de voluntarios, ha reforzado las batidas en zonas estratégicas de la ciudad y sus alrededores.
La situación es de extrema urgencia. Juan Ramón padece Alzheimer, una enfermedad que complica exponencialmente las labores de localización, ya que el desaparecido podría estar desorientado y no ser consciente de su propia identidad o de la necesidad de pedir ayuda. Por ello, la búsqueda de Juan Ramón no se ha limitado únicamente a los lugares donde fue visto por última vez, sino que se ha extendido a barrancos, zonas ajardinadas y edificios abandonados en la periferia de la ciudad.
El operativo de la búsqueda de Juan Ramón se amplía por toda el área metropolitana
Lo que comenzó como un rastreo en los alrededores de Santa Cruz se ha convertido en un operativo a gran escala que ya alcanza municipios vecinos. La búsqueda de Juan Ramón ha integrado el uso de tecnología avanzada, incluyendo drones de la Policía Nacional que sobrevuelan zonas de difícil acceso y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de establecimientos públicos y estaciones de transporte.
Los agentes han hecho hincapié en que la colaboración ciudadana sigue siendo el motor principal de la investigación. “Cualquier persona que crea haberlo visto en un parque, en una guagua o caminando por alguna vía secundaria debe llamar de inmediato al 091”, reiteran las autoridades. La familia del desaparecido, que atraviesa momentos de profunda angustia, permanece en contacto constante con el centro de mando, esperando una noticia que ponga fin a estos días de silencio.
Un perfil vulnerable: ¿Por qué es tan crítica la búsqueda de Juan Ramón?
El tiempo es el principal enemigo en la búsqueda de Juan Ramón. Al cumplirse más de una semana desde su desaparición, la preocupación por su integridad física aumenta. Sin acceso a su medicación habitual y expuesto a las variaciones térmicas de la isla, el riesgo de deshidratación o accidentes fortuitos es elevado. El perfil de Juan Ramón, de complexión normal y 72 años, es el de muchos ancianos que, en un momento de lucidez momentánea, deciden caminar sin rumbo hasta perderse por completo.
Los expertos en emergencias de Canarias destacan que, en casos de personas con Alzheimer, el desaparecido no suele pedir ayuda porque no se siente perdido, sino que simplemente camina hasta el agotamiento. Esta es la razón por la cual la búsqueda de Juan Ramón se centra también en puntos de transporte como las paradas del Tranvía o los intercambiadores de Titsa, ya que existe la posibilidad de que se haya desplazado involuntariamente fuera del casco urbano.
Cómo colaborar con la Policía en la localización de Juan Ramón
Desde Diario de Avisos nos sumamos a la difusión de su imagen para facilitar el éxito en la búsqueda de Juan Ramón. Se solicita a los propietarios de fincas en zonas rurales de Santa Cruz y La Laguna que revisen sus propiedades, cuartos de aperos o garajes, ya que son lugares donde una persona desorientada podría buscar refugio.
Si tiene cualquier información veraz sobre la búsqueda de Juan Ramón, por favor, utilice los canales oficiales:
- Policía Nacional (091)
- Emergencias (1-1-2)
- Guardia Civil (062)
La esperanza de encontrarlo sano y salvo sigue intacta, pero la rapidez en la comunicación de cualquier avistamiento es vital. Santa Cruz de Tenerife sigue volcada en esta causa, demostrando que la solidaridad de los vecinos es la mejor herramienta para resolver estos casos de desaparición de personas vulnerables.