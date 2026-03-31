La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a Juan Ramón, desaparecido en Tenerife: tiene alzhéimer

La desaparición de un hombre en Santa Cruz de Tenerife ha activado un dispositivo de búsqueda. La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar a Juan Ramón, de 72 años, desaparecido a finales de marzo en la capital tinerfeña.
Según la información difundida, el hombre fue visto por última vez el 28 de marzo de 2026 en Santa Cruz de Tenerife. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero, lo que ha llevado a activar los protocolos habituales en estos casos.
Juan Ramón padece alzhéimer, un factor que incrementa la preocupación por su situación y hace especialmente urgente su localización.
Descripción de la persona desaparecida
De acuerdo con los datos facilitados por las autoridades y SOS Desaparecidos, se trata de un varón de 72 años, con una altura aproximada de 1,70 metros y complexión corpulenta.
Presenta calvicie total o parcial con pelo canoso y tiene los ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía pantalón de chándal azul con raya negra lateral y una camiseta blanca con estampado gris.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La Policía Nacional insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Cualquier persona que pueda aportar información relevante debe contactar de inmediato con el 091.
Además, la asociación SOS Desaparecidos también mantiene activo el aviso y ha difundido la imagen del desaparecido para facilitar su identificación.