Los museos de Tenerife permitirán la entrada de perros, gatos y hurones

Perros, gatos, hurones y otros animales considerados de compañía por la Ley de Bienestar Animal podrán entrar con sus dueños a los museos de Tenerife, según el acuerdo adoptado el pasado mes de marzo por la Junta Rectora del Organismo Autónomo. Antes de que esta iniciativa se ponga en marcha, se ha establecido un periodo de 30 días de exposición pública de la norma para que se puedan presentar alegaciones o sugerencias. Si transcurrido el plazo no se plantean reclamaciones, se dará vía libre a su implantación.
Para llevar a buen término la idea se ha previsto establecer un periodo de prueba de tres meses, durante los que se permitirá el acceso de animales a zonas específicas, debidamente señalizadas, del Museo Arqueológico, el Museo de Ciencias Naturales, la Casa Lercaro y la Casa de Carta del Museo de Historia y Antropología.
Durante su permanencia en los museos, los animales no podrán estar sueltos en ningún momento y se establecerá un cupo máximo de acceso, por salas y/o museo (inicialmente, un máximo de dos animales por planta). Quedan exentos de esta norma los perros de asistencia y los pertenecientes a las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tendrán permitido el acceso en todo momento y no se incluirán en los cupos establecidos. Los animales podrán permanecer en áreas expresamente señalizadas como permitidas o no específicamente prohibidas, zonas al aire libre, patios y de libre concurrencia de público. La persona responsable del animal de compañía velará por su comportamiento, evitando alterar el orden, y se responsabilizará también de la retirada y limpieza de sus residuos.
La iniciativa se ha adoptado a la vista de la experiencia de otros museos de ámbito nacional, habiendo transcurrido ya dos años y medio desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal (septiembre de 2023).
Durante la reunión en la que se abordó el acuerdo de la Junta Rectora, el presidente y el gerente del Organismo Autónomo destacaron la complejidad de abordar el acceso de animales de compañía a los museos ya que, aunque la Ley lo permite, las características de estos espacios requieren una planificación cuidada. Además se incidió en que la medida hará más accesibles los museos “puesto que hay muchas personas sin hijos y con mascotas, y también personas mayores que se acompañan de sus mascotas para salir a la calle. De esta forma se les está posibilitando el acceso, con las medidas de protección que se detallan en la propuesta”.