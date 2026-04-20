El menú diario más barato de Canarias: primer plato, segundo y postre por solo 3,50 euros

Encontrar un lugar donde almorzar bien y a buen precio parece una misión imposible en plena época de inflación. Sin embargo, en el municipio de Telde, en Gran Canaria, existe un rincón que ha desafiado todas las leyes del mercado. Se trata del menú más barato de Canarias, una oferta que se ha vuelto viral gracias a un vídeo publicado por el creador de contenido Es Andreu en TikTok, donde muestra cómo es posible comer por menos de 5 euros.
El establecimiento protagonista es la conocida Cafetería Pío-Pío. Su propuesta ha dejado a los usuarios de las redes sociales sin palabras: un menú diario compuesto por primer plato, segundo plato y postre por tan solo 3,50 euros. Un precio que parece rescatado de hace tres décadas y que ha convertido al local en un punto clave para quienes buscan ahorrar sin renunciar a una comida casera.
¿Qué incluye el menú más barato de Canarias?
La oferta de la Cafetería Pío-Pío en Telde destaca no solo por su precio, sino por su variedad diaria, que suele rotar según los productos disponibles en el mercado. En el vídeo compartido por Es Andreu, se detallan las opciones que los clientes pueden encontrar habitualmente.
Para los primeros platos, la cafetería suele ofrecer platos de cuchara tradicionales. Las lentejas compuestas o una sopa de pollo son las opciones estrella para comenzar el almuerzo. En cuanto a los segundos platos, la variedad continúa con propuestas contundentes como costillas acompañadas de puré de papas o el clásico arroz amarillo, un plato muy querido en la gastronomía canaria.
Es importante destacar las condiciones de este precio imbatible. Los 3,50 euros se aplican exclusivamente para aquellos clientes que decidan comer en el local. Si la intención es pedir el menú para llevar, el precio asciende a los 5,50 euros, una cifra que sigue siendo extremadamente competitiva en comparación con la media regional, que suele rondar los 10 o 12 euros.
@andreurguez ¿Conocías el menú más barato de Canarias? 🇮🇨 🍽️ 👇Pio Pio Bar Cafetería👇 📍 C. José López Suárez, 109, 35215, 35200 Telde GUÁRDALO – que luego dices que son todos caros #menu #laspalmas #barato #grancanaria @pío pío bar cafeteria ♬ Tropical – Izabella Creator BM
El “tiktoker” Es Andreu, conocido por buscar ofertas y curiosidades en el archipiélago, decidió comprobar de primera mano si era verdad que se podía comer por esa cantidad. Durante su visita, el joven mostró la generosidad de las raciones y la rapidez del servicio. Sin embargo, no todo fue perfecto en su experiencia gastronómica.
Al llegar al momento del postre, le ofrecieron una porción de tarta de manzana y guayaba. A pesar de la excelente relación calidad-precio de toda la comida, el joven confesó a sus seguidores que ese plato en particular no fue de su agrado. “No me gustó”, admitió con sinceridad en el vídeo, aunque aclaró que, por el precio pagado, la experiencia global es “insuperable”.
Cabe reseñar que el precio del menú no incluye la bebida ni el pan, que se cobran aparte, un detalle habitual en las ofertas de bajo coste para poder mantener los márgenes de beneficio en un negocio de hostelería.
La repercusión del vídeo ha sido inmediata. Muchos canarios han comentado la publicación preguntando por la ubicación exacta de la Cafetería Pío-Pío y compartiendo sus propias experiencias en locales “low cost” de las islas. El fenómeno de los precios ultra bajos en Telde pone de manifiesto la necesidad de los consumidores de encontrar alternativas económicas en un contexto de subida constante de los precios de la cesta de la compra.