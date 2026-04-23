Michael Jackson ‘revive’ en el Archipiélago en octubre con el Mar Abierto

El espectáculo internacional This is Michael, protagonizado por Lenny Jay y con la participación de la mítica guitarrista Jennifer Batten, llegará en octubre a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura dentro de la programación especial del 20º aniversario del Festival Mar Abierto.
La primera parada será el 16 de octubre en la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, continuará el día 17 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y concluirá el 19 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Las entradas están disponibles en la web del festival (www.festivalmarabierto.com) y, para la cita de Tenerife, también a través de www.tomaticket.es.
Considerado uno de los mayores homenajes escénicos, el montaje aterriza en Canarias después de haber conquistado al público en escenarios de Europa y América. This is Michael se presenta como una gran producción que reúne más de dos horas de música en directo, con un cuerpo de baile de alto nivel, una escenografía impactante y una cuidada recreación del universo escénico de Michael Jackson