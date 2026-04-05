Un motorista herido tras salirse de la vía en Tacoronte

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 15:15 horas, una alerta por una persona que precisaba asistencia sanitaria tras la salida de vía de una motocicleta en la carretera TF-226, kilómetro 2, municipio de Tacoronte.
El personal del SUC asistió al motorista afectado, un hombre de 36 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo de carácter moderado, trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
Agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.
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