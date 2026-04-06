De la tala a la vida: un grupo de niños planta nuevos árboles en la Rambla para sustituir a los enfermos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del servicio de Parques y Jardines, continúa avanzando en la renovación del arbolado de la parte baja de la Rambla con una jornada participativa en la que alumnado del CEIP Rambla de Santa Cruz ha plantado esta mañana varios ejemplares en esta emblemática vía de la capital.
Esta acción se enmarca dentro del proyecto municipal de mejora y sustitución del arbolado, impulsado para reforzar la seguridad en la Rambla tras detectarse problemas en algunos ejemplares y la necesidad de modernizar este espacio urbano. En este sentido, los antiguos árboles que fueron talados presentaban un deterioro fisiológico irreversible. En los últimos años, el Consistorio ha intensificado la vigilancia y diagnóstico del estado del arbolado para prevenir riesgos y garantizar su estabilidad.
Además, dentro de este proceso de renovación, se han incorporado mejoras técnicas como la ampliación de los parterres en 0,8 metros, el uso de celdas estructurales para optimizar el desarrollo radicular, la instalación de pavimento drenante, la ejecución de zanjas de oxigenación y la implantación de una nueva red de riego, actuaciones que permitirán mejorar las condiciones del suelo y favorecer el crecimiento saludable de los nuevos ejemplares.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señala que “estamos avanzando en la renovación de la Rambla con criterios técnicos y de seguridad, pero también con una mirada puesta en el futuro. Queremos un espacio más resiliente, con mayor biodiversidad y mejor adaptado a las condiciones urbanas actuales”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, indica que “este tipo de iniciativas no solo permiten avanzar en la mejora del arbolado de la ciudad, sino también implicar a los más jóvenes en el cuidado del medio ambiente y en la importancia de conservar nuestros espacios verdes”.
La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, apuntó que “es una buena noticia que podamos renovar las estructuras verdes de una vía tan emblemática para todos los chicharraros, y hacerlo de la mano de las generaciones más jóvenes es dar un mensaje importante de apoyo al cuidado de nuestro entorno natural”.
Durante la mañana, los escolares han participado activamente en la plantación de distintas especies, en línea con el nuevo modelo que apuesta por la diversidad vegetal. Así, frente a criterios anteriores en los que se utilizaban especies homogéneas, actualmente se están introduciendo variedades como ficus y jacarandas, adaptadas al entorno y con mejores condiciones de desarrollo.
Además, los trabajos incorporan vegetación de acompañamiento, una estrategia que favorece el crecimiento saludable de los árboles, mejora la calidad del suelo y contribuye a generar un entorno más sostenible y equilibrado desde el punto de vista ambiental.
El Ayuntamiento continuará desarrollando estas actuaciones en la Rambla con el objetivo de garantizar la seguridad, mejorar la biodiversidad urbana y consolidar este espacio como uno de los principales pulmones verdes de Santa Cruz.