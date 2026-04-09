Guía para apuntarse a la vivienda protegida en Canarias: requisitos y cómo hacerlo por internet

Acceder a un hogar digno se ha convertido en una prioridad absoluta en el Archipiélago. Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen que para optar a cualquier adjudicación, ya sea de promoción pública o privada, es obligatorio figurar en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. Este censo no solo sirve como base de datos para el Gobierno, sino que es la puerta de entrada para participar en los sorteos y procedimientos de adjudicación vigentes.
La inscripción para la vivienda protegida en Canarias es actualmente un proceso de Nivel 4 de administración electrónica, lo que significa que el interesado puede realizar toda la tramitación de forma 100% telemática. Pero, ¿quién puede realmente acceder a esta condición?
Los 6 requisitos clave para la vivienda protegida en Canarias
No todas las personas pueden inscribirse. La normativa canaria es estricta para garantizar que las viviendas lleguen a quienes más lo necesitan. Estos son los puntos fundamentales que debes revisar antes de iniciar tu solicitud:
- Mayoría de edad y residencia: El solicitante debe ser mayor de edad o menor emancipado y residir actualmente en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Límite de ingresos (IPREM): Los ingresos de la unidad familiar no pueden exceder 5 veces el IPREM anual (en 14 pagas). Este umbral sube a 6 veces el IPREM en casos de familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidades severas (intelectual superior al 33% o física/sensorial superior al 65%).
- No tener casa en propiedad: Como norma general, ningún miembro de la familia puede ser titular de una vivienda. No obstante, existen excepciones importantes: si posees menos del 50% de una casa por herencia, o si no puedes disponer de tu vivienda por divorcio, separación, ruina o falta de habitabilidad por discapacidad, sí puedes inscribirte.
- Vecindad administrativa: Este es el requisito que frena a muchos. Se debe acreditar una residencia ininterrumpida en Canarias de al menos cuatro años. Existen excepciones para emigrantes retornados bajo condiciones específicas.
- Situación de alquiler protegido: Si ya vives en una vivienda protegida de alquiler, solo podrás inscribirte para una nueva (en régimen de venta o nuevo alquiler) durante los tres últimos meses de tu contrato actual.
- Umbral patrimonial: No basta con tener pocos ingresos; el patrimonio total de la unidad familiar no puede superar los límites establecidos para las viviendas de promoción privada.
Cómo tramitar la inscripción en el Registro de Demandantes
La vivienda protegida en Canarias requiere una gestión transparente. Para realizar la inscripción, el interesado debe acceder a la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda. Al tratarse de un procedimiento de tramitación electrónica completa, es necesario contar con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.
El papel del IPREM en la adjudicación
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es la unidad de medida que determina si eres apto. Para el cálculo de la vivienda protegida en Canarias, se toman como referencia los ingresos netos computables del ejercicio económico cerrado más reciente. Es vital tener la declaración de la renta a mano o, en su defecto, los certificados de ingresos si no se estuvo obligado a declarar.
¿Qué ventajas ofrece estar inscrito?
Estar en el registro no garantiza una casa de inmediato, pero es la única vía legal para:
- Participar en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública (alquiler social).
- Comprar o alquilar viviendas de promoción privada que tengan la calificación de protegidas (VPO).
- Ser considerado “persona interesada” en los planes de vivienda que lance el Gobierno de Canarias.
Es importante recordar que los datos deben mantenerse actualizados. Cualquier cambio en la composición de la unidad familiar, en los ingresos o en el domicilio debe comunicarse al Registro para evitar la exclusión de futuros procesos de selección de vivienda protegida en Canarias.
Si cumples con los cuatro años de residencia y tus ingresos están dentro de los márgenes, iniciar este trámite es el primer paso para conseguir estabilidad habitacional en las Islas. La administración tiene ahora el reto de agilizar estos expedientes para dar respuesta a la alta demanda existente en Tenerife, Gran Canaria y el resto de las islas.