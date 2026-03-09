El acceso a la vivienda protegida en las Islas cambia por completo. El Gobierno de Canarias ha aprobado de manera definitiva el nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes y el régimen de adjudicación. El objetivo es claro: acabar con el sistema de sorteos para que conseguir un piso público deje de ser una cuestión de suerte y pase a ser una cuestión de necesidad y arraigo.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha subrayado que este registro está “adaptado a los tiempos actuales” y permitirá la inscripción online mediante una declaración responsable, agilizando trámites que hasta ahora se sentían propios del “siglo pasado”.
El fin del azar: un sistema de puntos más justo
A partir de ahora, ya no habrá un bombo que decida quién se queda con una vivienda. El nuevo sistema se basará en una baremación objetiva que tendrá en cuenta:
- Criterios sociales y económicos.
- Circunstancias familiares específicas.
- Equidad y transparencia: Parámetros verificables para que la casa llegue a quien más la necesita.
El requisito del arraigo: 12 años de residencia
Una de las novedades más comentadas es el endurecimiento de las condiciones de residencia. Para evitar que personas recién llegadas accedan a estos recursos antes que quienes llevan décadas en las Islas, el Ejecutivo exigirá:
- 12 años de residencia continuada en Canarias (o 15 de forma discontinua).
- 5 años de residencia o trabajo ininterrumpido en el municipio donde se encuentre la promoción de viviendas.
- Nota: Las víctimas de violencia de género estarán exentas de este requisito municipal si han tenido que huir de su localidad habitual.
Nuevos cupos: prioridad para jóvenes, mayores y movilidad reducida
El decreto no solo cambia el “cómo” se adjudica, sino el “a quién”. Se han ampliado las reservas de viviendas para colectivos vulnerables o con dificultades de acceso al mercado libre:
- Jóvenes (hasta 35 años): Se les reserva un mínimo del 20% de cada promoción.
- Mayores de 65 años: Tendrán un cupo reservado del 10%.
- Personas con movilidad reducida: Un 10% de las casas estarán adaptadas.
- Víctimas de violencia de género: Reserva del 8%.
- Emigrantes retornados: Hasta un máximo del 1%.
Inscripción digital y control administrativo
Los interesados podrán inscribirse en el Registro Público de Demandantes vía online. El sistema permitirá presentar una declaración responsable de las circunstancias familiares, aunque el Gobierno ha advertido de que toda la información será comprobada minuciosamente por la administración antes de cualquier adjudicación definitiva.