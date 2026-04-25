Nuevas instalaciones y más metros para el centro ocupacional de La Victoria de Acentejo

Instalaciones nuevas, más metros cuadrados y una ampliación de plazas forman parte de las mejoras que se han ejecutado en el centro ocupacional de La Victoria de Acentejo como consecuencia del convenio firmado años atrás entre el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y el Ayuntamiento.
Las obras, iniciadas en diciembre de 2024, han permitido no solo renovar el edificio existente, ubicado en la calle Añate, sino incorporar nuevos espacios, como un comedor, talleres y zonas al aire libre, además de la adecuación de sus aparcamientos. La reforma se ha llevado a cabo en 1.300 metros cuadrados, divididos en tres plantas, mejorando la fachada, la accesibilidad, y siendo respetuoso con el medio ambiente.
La actuación, que conllevó una inversión total de 1,5 millones de euros, también ha permitido ampliar las plazas, gestionadas por el IASS, que pasan de las 46 actuales a 60.
Los centros ocupacionales desempeñan un papel fundamental en la promoción de la autonomía personal, la participación social y el desarrollo de las personas con discapacidad. La mejora de este recurso permite contar con espacios más adecuados, accesibles y funcionales, facilitando tanto la labor de los profesionales como la atención a las personas usuarias y sus familias.
En este sentido, el alcalde, Juan Antonio García Abreu, destacó durante la inauguración el trabajo de los primeros que hacen que los usuarios y usuarias se sientan “como una gran familia” y también el de las propias familias. “Es mucho más que un edificio, es una forma de entender el progreso y dar sentido a determinadas palabras, como respeto”, sostuvo el mandatario, quien estuvo acompañado por la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el del IASS, Manuel Fernández; profesionales, familias y personas usuarias del recurso quienes realizaron un recorrido por las instalaciones al finalizar el acto.
Gutiérrez hizo hincapié en la colaboración entre las diferentes administraciones para conseguir mejorar el bienestar de las personas. “Detrás de los colores políticos tienen que estar por encima las personas, sobre todo, cuando es un colectivo muy vulnerable”.
En la misma línea se pronunció Lope Afonso, quien además, subrayó “el amor que proporciona la gestión cuando repercute en las familias con problemas reales y cuyos esfuerzos redundan en su calidad de vida”.
“Una atención de calidad, especializada y cercana debe llegar a todos los rincones de Tenerife. Acercar los servicios es hacer buena política social y hoy (por ayer) La Victoria de Acentejo gana una oportunidad para las personas, para sus vecinos y para sus familias”, añadió.
Manuel Fernández señaló la importancia de los centros ocupacionales como espacios que fomentan la autonomía, la participación y el desarrollo de las personas con discapacidad en la sociedad. “Junto al Ayuntamiento, firmamos un convenio de cooperación que ha hecho posible esta realidad”. También, recordó que el IASS ha desarrollado otras infraestructuras en el municipio como el Centro de Discapacidad La Vera, la residencia de mayores, y finalmente, el centro ocupacional.
Este conjunto de actuaciones ha contado con financiación en el marco del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, con aportación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento. La inversión total vinculada a este convenio supera los 2,4 millones de euros.
“Todos estos recursos responden a una planificación pensada para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos. Se trata de ponerlos en el centro de todas nuestras decisiones”, declaró el alcalde, antes de recorrer las instalaciones.