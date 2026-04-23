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Fin a la ‘trampa’ del barranco de Tahodio: Santa Cruz blinda los muros tras cuatro muertes

El Consistorio atiende la demanda histórica de los residentes en Residencial Anaga y La Alegría ante el riesgo extremo para cientos de escolares por muros que apenas miden 40 centímetros
Fin a la 'trampa' del barranco de Tahodio: Santa Cruz blinda los muros tras cuatro muertes
Operarios vallan el muro del barranco Tahodio. M. L.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzó ayer con las obras de vallado de los muros que lindan el barranco Tahodio con el Residencial Anaga y el barrio de La Alegría, con el objetivo de dar mayor seguridad a los transeúntes y máxime después de que cuatro personas, según han afirmado vecinos de la zona, hayan perdido la vida tras caer al cauce a consecuencia de la escasa altura de las paredes divisorias.

Con la ejecución de estos trabajos, que se prologarán unos tres meses, el Consistorio da respuesta a una de las demandas de los residentes, ya que la altura de los muros que separan las vías del barranco no superan los 40 centímetros de altura y la distancia hasta el fondo del cauce ronda los 15 metros.

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Asimismo, se trata de una zona por la que pasan muchos escolares, debido a la presencia de varios colegios e institutos cercanos, lo que implica un mayor riesgo de caídas.

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