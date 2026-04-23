Fin a la ‘trampa’ del barranco de Tahodio: Santa Cruz blinda los muros tras cuatro muertes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzó ayer con las obras de vallado de los muros que lindan el barranco Tahodio con el Residencial Anaga y el barrio de La Alegría, con el objetivo de dar mayor seguridad a los transeúntes y máxime después de que cuatro personas, según han afirmado vecinos de la zona, hayan perdido la vida tras caer al cauce a consecuencia de la escasa altura de las paredes divisorias.
Con la ejecución de estos trabajos, que se prologarán unos tres meses, el Consistorio da respuesta a una de las demandas de los residentes, ya que la altura de los muros que separan las vías del barranco no superan los 40 centímetros de altura y la distancia hasta el fondo del cauce ronda los 15 metros.
Asimismo, se trata de una zona por la que pasan muchos escolares, debido a la presencia de varios colegios e institutos cercanos, lo que implica un mayor riesgo de caídas.