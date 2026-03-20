Rescate de emergencia en el barranco de Tahodio: 3 personas atrapadas por la crecida del agua en Santa Cruz

El paso de la borrasca Therese por Santa Cruz de Tenerife ha dejado 39 incidencias gestionadas por el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal). La combinación de lluvia intensa y rachas de viento provocó desprendimientos, cortes de vías y el rescate de emergencia de tres personas en el cauce de un barranco.
El grueso de los servicios se concentró a partir de las 00:00 horas de este viernes, momento en el que el consistorio ya mantenía activado el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta.
Carreteras bloqueadas por desprendimientos en Anaga
La zona más afectada por los desprendimientos ha sido el macizo de Anaga. En estos momentos, la carretera TF-134 permanece cortada en el tramo descendente una vez superado el túnel de Taganana.
Asimismo, se han registrado caídas de piedras en la TF-12 (punto kilométrico 13,2) y en el trayecto entre Benijo y el Roque de Las Bodegas.
Equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife y agentes de la Policía Local trabajan en la zona para asegurar el perímetro y proceder a la limpieza de la calzada.
Rescate de 3 personas en el barranco de Tahodio
Uno de los servicios más críticos tuvo lugar en el tramo final del barranco de Tahodio. Debido al fuerte volumen de agua, los Bomberos de Tenerife, junto a Protección Civil y la Policía Local, procedieron al rescate de tres personas sin hogar que pernoctaban bajo un puente.
A pesar de haber rehusado abandonar el lugar durante los avisos previos de la tarde-noche, finalmente fueron evacuados y trasladados al albergue provisional del Cabildo en la Casa Cuna (Hogar Sagrada Familia).
Numeras caídas de árboles
El viento provocó hasta nueve servicios por caída de ramas y árboles en puntos estratégicos de la ciudad como la avenida Bravo Murillo, la avenida Constitución y San Andrés.
Además, se registraron los siguientes daños materiales:
- Infraestructuras: Desprendimiento de una cristalera en un edificio de la calle Áurea Díaz Flores y caída de una farola en el puente de San Andrés.
- Suministros: Fallos en el alumbrado público de Cueva Bermeja y averías eléctricas en cinco cruces semafóricos.
- Inundaciones: Afectación por agua en una vivienda de Somosierra y en las instalaciones municipales del parque de La Granja.
En el dispositivo de emergencia han participado cerca de 40 agentes de la Policía Local y una veintena de voluntarios de Protección Civil, coordinados con el personal del CETRA-Cecopal para atender las demandas de los ciudadanos.