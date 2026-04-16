sociedad

La organización avanza nuevos detalles de la visita del papa León XIV a Canarias: la misa en Tenerife será a mediodía

Los interesados en asistir a la misa en Santa Cruz de Tenerife podrán preinscribirse de forma individual, en grupo o por familia
La organización avanza nuevos detalles de la visita del papa León XIV a Canarias
La organización avanza nuevos detalles de la visita del papa León XIV a Canarias. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Este jueves 16 de abril, la Santa Sede ha dado a conocer los primeros actos del papa León XIV en su viaje apostólico a España. El broche de oro de esta cita histórica tendrá lugar en la Diócesis Nivariense con la Eucaristía que presidirá el Santo Padre en Tenerife, el 12 de junio.

Tras completar la agenda de la mañana, que aún no es oficial, el papa se desplazará hasta la Explanada Portuaria de Los Llanos, en la capital tinerfeña, donde tendrá lugar la Misa en torno al mediodía.

Noticias relacionadas
  1. La Iglesia y los organizadores piden que no haya clases en Canarias por la visita del papa León XIVLa Iglesia y los organizadores piden que no haya clases en Canarias por la visita del papa León XIV
  2. Yago de la Cierva, el obispo Eloy Santiago y Luis Yeray Gutiérrez, ayer.Más de 50.000 personas asistirán a la misa del papa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Santa Sede también ha confirmado que el 11 de junio, el obispo de Roma celebrará otra Eucaristía multitudinaria en el Estadio Gran Canaria, a las 18.30 horas.

Los otros dos grandes eventos que se han dado a conocer tendrán lugar en Madrid. Por un lado, una vigilia de oración con jóvenes el 6 de junio y, por otro lado, la Misa y procesión del Corpus en la Plaza de Cibeles, el día 7.

Junto con la confirmación oficial de los primeros actos de la agenda del Santo Padre en su Viaje a España, desde la organización del mismo se ha abierto ya el canal de preinscripción para los actos confirmados a través de la página web oficial del Viaje: conelpapa.es

En este sentido, los interesados en asistir a la misa en Santa Cruz de Tenerife podrán preinscribirse de forma individual, en grupo o por familias.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas