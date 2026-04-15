La Iglesia y los organizadores piden que no haya clases en Canarias por la visita del papa León XIV

La Iglesia y los organizadores de la visita del papa León XIV a Canarias han pedido que no haya clases en Gran Canaria el 11 de junio y en Tenerife el 12 ante la movilización sin precedentes que se espera en ambas islas con motivo de la primera estancia de un pontífice en el archipiélago.
El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, han hecho además un llamamiento a las administraciones públicas y a las grandes empresas para que esos días faciliten el teletrabajo en ambas islas y a los ciudadanos para que eviten, si es posible, usar el coche particular.
Pestana y Déniz se han reunido este miércoles en Las Palmas con los cuerpos de seguridad implicados en el dispositivo de movilidad que velará por que el recorrido del papa por Gran Canaria transcurra sin incidencias: desde el muelle de Arguineguín, en el sur, donde comienza su visita, hasta el estadio de Gran Canaria, en la capital, donde espera congregar a más de 60.000 personas.
El público que desee acudir a ese acto público previsto en el estadio y su entorno del barrio de Siete Palmas deberá inscribirse, un proceso que se iniciará en breve y que seleccionará las peticiones por orden de llegada, según ha avanzado el obispo auxiliar, quien ha adelantado que este viernes la Diócesis de Canarias informará en una rueda de prensa de todos los detalles de esta visita.
El Gran Canaria Arena y el aparcamiento anexo al estadio de Gran Canaria también será utilizados con motivo de este acto, que se podrá seguir en estas localizaciones a través de grandes pantallas, ha precisado.
Ese día se procurará que todos los accesos a Siete Palmas se hagan a través de transporte público para evitar colapsos de tráfico y garantizar “que todo funcione”, ya que a las 60.000 personas que podrán inscribirse se sumarán muchos curiosos más alrededor del recinto deportivo, ha recalcado Pestana.
Se persigue, ha dicho, que “ese día sea un éxito para Gran Canaria, un éxito para Canarias y, por supuesto, una proyección de España también hacia el exterior de que sabemos organizar las cosas y sabemos afrontar retos importantes”
“Este es el reto más importante que he tenido yo en estos seis años”, ha admitido el delegado del Gobierno en las islas.
Pestana ha advertido de que, además de las que asistan, con inscripción previa, al acto de León XIV en el estadio, se espera que su estancia en Gran Canaria movilice a “muchas decenas de miles de personas más” que querrán verlo pasar durante sus desplazamientos hacia el sur y hacia la capital de la isla, para los que se ha diseñado un plan de tráfico que prevé realizar hasta 48 cortes puntuales para facilitar y garantizar la seguridad de todos los trayectos.
Para ello también se desplegará “el despliegue de seguridad probablemente más importante de los últimos años”, en el que participarán “miles de agentes”, muchos de ellos desplazados desde la península.
Dada la gran afluencia de personas que se espera congregar con motivo de esta visita papal, la organización también ha contactado con Telefónica para reforzar los servicios de telecomuniciones, en previsión de que colapsen ante la concentración de terminales telefónicos y de otro tipo.
El obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, ha manifestado que el objetivo de esta visita histórica es “que sea aprovechada por el mayor número de gente de nuestro pueblo” y que se desarrolle “con la mayor seguridad” a la hora de acceder a los lugares donde se desarrollará “en las mejores condiciones”.
“Estamos muy contentos preparando todos los momentos de encuentro con nuestro pueblo y deseamos que sea un acontecimiento feliz para todos”, ha aseverado Déniz, quien ha destacado que ya se han ofrecido a ayudar cerca de mil voluntarios, un número que ha confiado en que se superará en las próximas semanas.
“Nos van a venir muy bien, van a ser muy necesarios para que en los distintos espacios podamos contribuir a la seguridad, a la organización y a la movilidad del papa”, ha dicho el prelado, quien ha estimado que la próxima semana se abrirá el proceso de inscripción, a través de parroquias y grupos, pero también personales, para asistir a este evento.