Todo lo confirmado hasta el momento de la visita del papa a Canarias: una misa para 50.000 personas y trayectos en Papamóvil

La expectación es máxima. Canarias se prepara para recibir al Papa León XIV en lo que ya se califica como una “visita histórica” de gran relevancia internacional. Este viernes, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y el coordinador de la visita a España, Yago de la Cierva, han adelantado los pilares fundamentales de la agenda oficial, aunque advierten de que los detalles finales se conocerán con un mes de antelación.
Una misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
El evento principal de la visita del Papa a Canarias 2026 será, sin duda, la misa de clausura que tendrá lugar el viernes 12 de junio. La organización prevé un aforo masivo, con una misa para 50.000 personas que se celebrará inicialmente en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Para asistir a este encuentro litúrgico, será obligatoria la inscripción previa, un mecanismo necesario para garantizar la seguridad en una cita que servirá de broche final al primer viaje de León XIV a España. “Estamos todos muy ilusionados y animados ante la gran expectación del pueblo canario”, destacó el obispo Santiago durante la presentación de la oficina informativa en la Casa Mesa de La Laguna.
El Papa León XIV y su encuentro con la realidad migratoria
Siguiendo el deseo expresado en su momento por el Papa Francisco, León XIV centrará parte de su estancia en conocer de primera mano el impacto de la ruta migratoria. Para ello, se prevé un encuentro clave en el municipio de La Laguna con entidades sociales y personas migrantes.
El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, ha subrayado el privilegio que supone para el municipio ser sede de este encuentro, especialmente por su rol como receptor a través del campamento de Las Raíces. “Desde la Santa Sede se reconoce nuestra capacidad de acogida”, afirmó el regidor, confirmando la plena predisposición del ayuntamiento para colaborar en un evento donde el Papa “viene a escuchar”.
Trayectos en Papamóvil y coordinación de seguridad
Uno de los puntos que más interés ha despertado es la posibilidad de ver al Pontífice de cerca. La organización ha confirmado que se prevén pequeños recorridos para que León XIV pueda ser saludado por la ciudadanía a bordo del ‘Papamóvil’ o coches cerrados. Este despliegue requiere una coordinación milimétrica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dada su condición de Jefe de Estado.
Datos clave de la organización:
- Voluntarios: Se necesitan 1.500 personas (ya hay 1.000 inscritas).
- Fecha de clausura: Viernes 12 de junio de 2026.
- Lugar: Principalmente Tenerife, aunque no se descartan visitas fugaces a El Hierro o La Palma.
- Foco: Mensaje de paz hacia Europa y atención a la crisis migratoria.
Un mensaje desde Canarias para toda Europa
Yago de la Cierva ha puesto en valor que el Papa haya elegido el Archipiélago antes incluso que sus países de origen o potencias como Estados Unidos. La intención de León XIV es lanzar un mensaje de paz y solidaridad a todo el continente europeo desde la frontera sur. En un mundo marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, el Pontífice busca que se “acallen las armas” y se ponga el foco en la humanidad.
La isla “se está volcando” para que esta visita sea un éxito rotundo. Aunque la agenda definitiva se cerrará aproximadamente un mes antes de la llegada, la maquinaria logística ya trabaja a pleno rendimiento para recibir a uno de los líderes más influyentes del planeta.