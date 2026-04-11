Persecución de película en Canarias: huida, choques y fuga a pie

El Valle de Jinámar vivió una madrugada de tensión tras una persecución policial que dejó varios vehículos dañados y una huida a pie. La intervención, adelantada por TeldeActualidad, terminó en este barrio, donde el conductor abandonó el coche tras provocar varios impactos.
La persecución en Jinámar comenzó cuando agentes de la Policía Local de Las Palmas detectaron un vehículo circulando sin luces en la zona de Cuesta Ramón.
Según la información disponible, el conductor ignoró las órdenes policiales y emprendió la huida, iniciando un seguimiento que se prolongó hasta Telde.
Durante el recorrido, el coche implicado protagonizó varios incidentes. En la rotonda de Eucaliptos I, el conductor perdió el control y chocó contra contenedores instalados en la vía.
Pese al impacto, continuó la marcha y terminó colisionando contra un vehículo estacionado, propiedad de un vecino.
La situación generó momentos de gran tensión en el Valle de Jinámar, donde los vecinos escucharon sirenas, frenazos y golpes en plena noche.
Tras los impactos, el conductor detuvo el coche en la primera fase del barrio. En ese punto, abandonó el vehículo y huyó a pie junto a una mujer. Ambos se internaron entre los bloques de viviendas, lo que dificultó su localización inmediata.
En el operativo participaron también unidades de la Policía Local de Telde, que colaboraron con los agentes de la capital grancanaria para tratar de localizar a los implicados y asegurar la zona.
Un conductor identificado y sin carné
Según los datos confirmados, el autor de la fuga está plenamente identificado. Se trata de un delincuente habitual en Jinámar, con antecedentes que incluyen al menos dos ingresos previos en prisión.
Además, el hombre carecía de permiso de conducir. El vehículo que utilizaba tampoco contaba con seguro obligatorio ni tenía la ITV en vigor, lo que agrava los hechos investigados.
Diligencias abiertas tras la persecución policial
Las diligencias judiciales ya están en marcha y se tramitan en la Comisaría del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes investigan los distintos delitos derivados de esta huida policial en Gran Canaria, que terminó sin heridos pero con importantes daños materiales.
El balance final incluye desperfectos en contenedores y en un vehículo estacionado, además del impacto que generó el suceso entre los vecinos de la zona, que permanecieron en alerta durante toda la intervención.