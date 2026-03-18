Peligrosa persecución en el sur de Tenerife: huye con 230 kilos de droga tras embestir a una patrulla de la Guarda Civil y circular en dirección contraria

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han detenido a un varón de 39 años, residente en el municipio de Arona, como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, desobediencia grave y contra la seguridad del tráfico.
El arrestado fue sorprendido en la zona de Las Chafiras transportando un cargamento de 230 kilos de hachís.
La intervención se inició cuando una patrulla de servicio detectó una furgoneta que circulaba de manera anómala. Al proceder a su identificación y solicitar al conductor que se apartara de la vía, este aceleró bruscamente y embistió al vehículo policial, dejándolo inutilizado.
Pese al impacto, los agentes resultaron ilesos y comenzaron el seguimiento del sospechoso.
Fuga y conducción temeraria
Durante el intento de huida, el detenido condujo de forma imprudente, llegando a circular en dirección contraria y colisionando contra otros vehículos que se encontraban en la vía. Según el informe oficial, la maniobra puso en riesgo la integridad física tanto de viandantes como del resto de usuarios de la carretera.
La persecución finalizó a la salida del casco urbano de Las Galletas, donde el furgón fue interceptado por dos patrullas de la Guardia Civil que lograron bloquearle el paso y proceder a su detención.
Incautación de la droga y prisión
Tras el registro del vehículo, los agentes hallaron en la zona de carga un total de seis fardos de hachís, cuyo peso aproximado asciende a los 230 kilos. La sustancia estupefaciente y el vehículo han sido intervenidos como parte de la investigación.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional ante la gravedad de los hechos y el volumen de la droga incautada.