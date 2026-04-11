Éxito nacional para Tenerife: el diseñador Santi Castro recibe el Premio a la Excelencia 2026

El diseño tinerfeño ha logrado un nuevo reconocimiento nacional. El diseñador Santi Castro recibió anoche en Madrid el Premio Honorífico Nacional a la Excelencia Empresarial y Profesional PRENAMO 2026.
El acto se celebró en el marco de la 20ª edición de estos galardones, que tienen como objetivo poner en valor la trayectoria y la contribución al desarrollo del tejido creativo y empresarial en todo el territorio español.
Aval de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores
La distinción ha sido propuesta por el comité evaluador de los premios, presidido por Laura Victoria Valencia, quien también ostenta la presidencia de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, entidad que organiza los PRENAMO.
Este reconocimiento supone un aval oficial a la trayectoria profesional de Castro, destacando especialmente el rigor y la calidad técnica presentes en su obra.
En su vigésimo aniversario, los Premios PRENAMO se han consolidado como un referente nacional. Los galardones centran su atención en aquellas iniciativas profesionales que destacan por su innovación, proyección y contribución directa al desarrollo económico y social del país.
Santi Castro: trayectoria y compromiso creativo
La candidatura de Santi Castro fue seleccionada tras analizar un recorrido profesional definido por la consistencia y la evolución constante. El jurado ha valorado su firme compromiso con los estándares de calidad en diversas áreas, que abarcan desde la dirección de proyectos hasta la ejecución creativa y el diseño puro.
Con este galardón, el diseñador tinerfeño refuerza su posición en la industria nacional, situando el talento canario en la vanguardia de la excelencia profesional reconocida por la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles.