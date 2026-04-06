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La mezcla más canaria de Pringles con Tirma: “Estoy flipando con la mezcla”

Un popular creador de contenido se atreve con la mezcla y deja en el aire otro reto...
Pringles con Tirma: "Estoy flipando con la mezcla"
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¿Te animas a probar las populares papas Pringles con los no menos populares chocolates Tirma? Víctor González, creador de contenido ha decidido hacer la prueba, que se ha vuelto viral en pocos horas. ¿Pringles con Tirma es una buena combinación?

La receta es sencilla. Se trata de mezclar un tubo de Pringles con dos tipos de chocolates Tirma, blanco y con leche, y dejar enfriar en la nevera. “Máxima guarrada, pero lo que hay”, asegura Víctor.

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“Espectacular, estoy flipando con la mezcla porque hacía tiempo que no probaba una cosa tan rica”, recalca Víctor una vez ha sacado su creación de la nevera.

Además, Víctor deja en el aire la posibilidad de una nueva receta viral “aún más canaria”, algo que tendrás que ver en el propio vídeo.

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