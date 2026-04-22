Puertos paraliza el derribo del silo de Santa Cruz: será Bien de Interés Cultural

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, anunció hoy que el edificio del antiguo silo de grano portuario, ubicado en la autovía de San Andrés, no será demolido por el momento.
Así lo afirmó, Suárez al término de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración, en la que se debatió, como único punto del día, la situación de esta emblemática infraestructura, que lleva 35 años en desuso y que se encuentra integrada en suelo portuario.
Puertos, que ya había anunciado su derribo a cargo de la empresa Hercal Diggers por un total de 990.140 euros, acuerda ahora paralizar el proceso e iniciar de inmediato un estudio sobre los valores patrimoniales.
La paralización temporal responde a la decisión del Ministerio de Cultura de incoar la apertura de un expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural del silo.