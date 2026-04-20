Rescate al límite en un barranco de La Laguna: una mujer en estado crítico

Una mujer unos 70 años ha resultado herida de gravedad este lunes tras sufrir una caída accidental hacia un barranco en el municipio de La Laguna.
El suceso se produjo en la calle Piscis en torno a las 12:52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta solicitando asistencia sanitaria urgente.
Según la valoración proporcionada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la afectada presentaba un traumatismo craneal en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó con pronóstico crítico.
Rescate y evacuación
Ante la orografía del terreno, el 112 activó de inmediato al Consorcio de Bomberos de Tenerife, cuyos efectivos se encargaron de realizar las maniobras de rescate de la mujer para su posterior evacuación hasta el recurso sanitario.
Una vez en zona segura, el personal médico del SUC procedió a realizar las maniobras de asistencia necesarias antes de su traslado hospitalario.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de La Laguna, quienes colaboraron activamente en el dispositivo de emergencia y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
Intervención de los servicios de emergencia
El despliegue coordinado por el CECOES 112 incluyó la movilización de:
- Una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
- Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
- Patrullas de la Policía Local.
El incidente, ocurrido este mediodía en la zona de la calle Piscis, se saldó con el traslado inmediato de la paciente, cuya evolución clínica depende de la atención especializada que recibe actualmente en el centro hospitalario de referencia.