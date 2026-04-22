inmigraciÓn

Rescatan a 12 personas a bordo de un cayuco en Gran Canaria

El rescate ha estado coordinado desde el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este martes un cayuco con 12 inmigrantes a bordo cuando se encontraban a unos 13 kilómetros (7 millas náuticas) al suroeste de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.

Tras ser rescatados los migrantes, todos de origen subsahariano, fueron llevados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde desembarcaron sobre las 22.35 horas (hora local).

Noticias relacionadas
  1. Escoltan un cayuco al puerto de La Restinga con 157 personas a bordoEscoltan un cayuco al puerto de La Restinga con 157 personas a bordo: llevaba una semana navegando
  2. Rescatan a 47 ocupantes de una patera localizada al sureste de FuerteventuraLlega un cayuco a Los Cristianos con 60 migrantes a bordo en plena borrasca

El rescate ha estado coordinado desde el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas. Por su parte, el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes una vez arribaron a puerto.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas