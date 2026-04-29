Propina una “brutal” paliza a una anciana en Canarias tras salir de la cárcel

La Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un delincuente que, tras salir de la cárcel, supuestamente atracó con violencia a una mujer de edad avanzada y fue localizado en prisión por la comisión de otro robo, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.
En el asalto a la mujer de edad avanzada en situación de vulnerabilidad empleó “una violencia desproporcionada al arrojarla al suelo, inmovilizarla y golpearla” para sustraerle una cadena de oro, detalla la nota.
Estos hechos ocurrieron en la capital de Lanzarote el pasado día 10 de abril, “a plena luz del día, cuando la víctima transitaba por una vía céntrica próxima a su domicilio”, según el comunicado.
La investigación sobre lo ocurrido “permitió la plena identificación del presunto autor, gracias a la colaboración de un testigo y al análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal”.
Los agentes que averiguaron su identidad se percataron de que el acusado el acusado estaba de nuevo preso, después de que lo arrestaran otros funcionarios de la Policía Nacional que, en unas pesquisas aparte, habían acabado por imputarle otro robo con violencia cometido durante el mismo fin de semana.
El presunto autor de los asaltos tenía ya numerosos antecedentes delictivos por actos contra las personas y contra el patrimonio, apostilla la Jefatura Superior.
La Policía destaca en la nota que la colaboración ciudadana es uno de los factores que “resultaron claves para esclarecer los hechos” y la agradece, enviando al público el mensaje de que todas las personas “pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es, en el apartado Colabora”.
Además anima, de estar en esos supuestos, a dirigirse por esa vía, “facilitando información que -advierte- será tratada de forma confidencial” por el personal del cuerpo.