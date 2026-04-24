Santiago Sesé: “Las restricciones en el transporte aéreo pondrían en riesgo al turismo en Canarias”

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha advertido del riesgo que supondrían posibles restricciones en el transporte aéreo para el turismo en Canarias, ante la incertidumbre internacional y sus efectos sobre el suministro de combustible.
Sesé, en la presentación de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) correspondiente al segundo trimestre de 2026, ha alertado de que una eventual escasez de queroseno o limitaciones en la conectividad aérea tendrían un impacto directo en la economía del archipiélago, al tratarse de un territorio especialmente dependiente del transporte aéreo, tal y como quedó constatado en la pandemia.
El dirigente empresarial ha explicado que esta preocupación se enmarca en un contexto de caída del 4,6 % del índice de confianza empresarial en el segundo trimestre, influido por factores estacionales, tras el fin de la temporada alta turística, y por una moderación de la actividad económica.
Ante este escenario, ha pedido prudencia y la adopción de planes de contingencia por parte de las administraciones para garantizar la conectividad y minimizar el impacto sobre el turismo, que ha insistido en que es el motor económico de las islas.
En este sentido, la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, ha hecho hincapié en la necesidad de anticiparse con planes de contingencia que tengan en cuenta la singularidad de Canarias como región ultraperiférica, y ha reclamado garantizar el suministro de combustible para evitar un mayor aislamiento.
Por su parte, Santiago Sesé ha esgrimido que el problema no depende únicamente de España, que cuenta con reservas estratégicas y capacidad de refino, sino también de los países emisores de turistas, como Reino Unido, cuyas reservas son más limitadas.
El presidente cameral ha sostenido que la operativa aérea depende del abastecimiento en origen, lo que podría dificultar la conectividad si se producen restricciones, con impacto directo en la demanda turística.
Ambos responsables han zanjado en que una eventual falta de queroseno afectaría especialmente a la demanda externa, uno de los pilares del crecimiento económico de Canarias, junto al consumo interno.
Sesé ha añadido que, aunque España se mantiene como destino seguro en relación a la guerra de Irán, un posible trasvase de turistas desde zonas afectadas por el conflicto se repartiría entre múltiples destinos, especialmente en el Mediterráneo, por lo que Canarias no prevé un aumento significativo de la demanda.
La incertidumbre y los costes elevan el riesgo para el turismo en Canarias
Asimismo, Lola Pérez ha añadido que la caída del 4,6 % del índice de confianza empresarial en Canarias refleja un escenario de incertidumbre y aumento de costes que eleva el riesgo para el turismo, principal motor económico del archipiélago.
Ha explicado que aunque este descenso es habitual tras el paso de la temporada alta a la baja, en esta ocasión es más acusado que en años anteriores, en un contexto marcado por la incertidumbre económica.
“No hay nada peor para la confianza que la incertidumbre”, ha aseverado en referencia a un escenario internacional cambiante que afecta especialmente a territorios turísticos como Canarias.
En este sentido, ha indicado que el sector de transportes y hostelería muestra una clara moderación en sus expectativas, con una caída de las respuestas favorables y un aumento de las desfavorables de cara al segundo trimestre.
Además, ha avisado de que el encarecimiento de costes está afectando a todos los sectores, reduciendo márgenes empresariales y aumentando el pesimismo sobre la evolución de la actividad, una tendencia que se refleja en el incremento de respuestas negativas en ámbitos como el comercio o la construcción.
La directora general ha resaltado también que el aumento de precios supone “el principal riesgo”, especialmente en un territorio alejado y dependiente del transporte como Canarias, donde estos costes pueden trasladarse tanto al precio de los viajes como al consumo en destino.
Este escenario puede afectar tanto a la demanda interna como a la externa, incluidos los flujos turísticos, que han sido el principal soporte del crecimiento económico del archipiélago en los últimos años, ha recalcado.
Además, ha apuntado que, aunque el empleo se mantiene estable en términos generales, con la mayoría de empresas sin previsión de cambios en sus plantillas, se observa un ligero aumento de las que prevén reducciones.
Por sectores y territorios, ha continuado, la caída de la confianza es generalizada en todas las islas, salvo en casos puntuales, y se enmarca en una tendencia también presente en el conjunto de España, aunque más acusada en Canarias por su mayor dependencia del turismo.
En este contexto, desde la Cámara insisten en la necesidad de seguir de cerca la evolución del escenario internacional, ya que la duración del conflicto y su impacto en los precios y el transporte serán determinantes para la evolución del turismo y de la economía canaria.