Cuidado si te jubilas antes: el aviso de la Seguridad Social para quienes tienen 41 años cotizados

La Seguridad Social aplicará un recorte de hasta el 17% en la pensión de los trabajadores con más de 41 años cotizados que adelanten su retiro dos años. Esta medida afecta directamente a miles de profesionales en Canarias, donde el envejecimiento de la población presiona la sostenibilidad del sistema público.
La normativa vigente establece que la edad ordinaria de jubilación y los años de cotización necesarios para percibir la prestación completa seguirán aumentando de forma progresiva hasta el año 2027.
Durante el ejercicio de 2026, el retiro legal se fija en los 65 años para quienes acumulen al menos 38 años y tres meses de aportaciones. Por el contrario, los ciudadanos que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para abandonar el mercado laboral.
Coeficientes reductores por jubilación voluntaria
El sistema permite el cese de la actividad laboral de forma voluntaria hasta 24 meses antes de la edad legal. Sin embargo, esta decisión conlleva una penalización económica que oscila entre el 2,81% y el 21% sobre la cuantía final. Los coeficientes reductores se calculan en función de la trayectoria laboral del solicitante y del número de meses de adelanto.
Un contribuyente que acredite más de 41 años y seis meses de cotización, pero menos de 44 años y seis meses, sufrirá una merma del 17% si decide retirarse dos años antes. En el caso de que el adelanto sea de solo 12 meses, la reducción de la pensión de jubilación se sitúa en el 5%. Estas cifras demuestran que el organismo penaliza con mayor dureza los retiros más tempranos, incluso en carreras de cotización muy extensas.
Incentivos para retrasar el retiro laboral
El Gobierno busca desincentivar el abandono prematuro del empleo para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas ante la llegada de la generación del baby boom. La estrategia ministerial prioriza la jubilación demorada, ofreciendo beneficios económicos a quienes decidan trabajar más allá de su edad reglamentaria.
Los trabajadores que opten por postergar su retiro recibirán un incremento del 4% en su futura prestación por cada año adicional completo.
Como alternativa, la Seguridad Social ofrece un pago único que oscila entre los 4.800 euros y los 13.500 euros por año extra.
También existe una modalidad mixta que combina un aumento porcentual con una compensación económica inmediata, buscando así aliviar la carga financiera del sistema de pensiones.