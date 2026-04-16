Concentración para “salvar” la playa de San Marcos: “Basta de mirar hacia otro lado”

Bajo la premisa ‘No hay desastre natural, hay abandono institucional’, la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos ha convocado una concentración el 16 de mayo a las 11.30 horas en la sede del Gobierno de Canarias para reclamar soluciones a la actual situación de la playa, pendiente de un proyecto de rehabilitación que lleva décadas aprobado y sin ejecutarse.
Asegura que han elegido este lugar (pendiente de la autorización de la Subdelegación del Gobierno), donde estarán hasta las 13.30 horas, “porque es el máximo órgano de representación de la comunidad autónoma y no puede permanecer al margen del bloqueo que sufre este enclave costero del municipio de Icod de los Vinos. En este sentido, el colectivo ciudadano deja claro su carácter apartidista y “no quiere entrar en guerras políticas” sino reclamar soluciones para esta playa, tal y como se hizo en 2014 y 2015, cuando dos mareas azules salieron a la calle por este mismo motivo hasta que se consiguió aprobar un proyecto en 2023.
“La realidad es mucho más sencilla de la que nos están haciendo creer, no es una cuestión de opiniones, sino de hechos”, apunta una de las portavoces, Beatriz Acosta Saenz. Lo aclara en referencia a las acusaciones mutuas mantenidas en la última semana entre el alcalde, Javier Sierra (AI), y su antecesor en el cargo, Francis González (CC), achacándole uno al otro el retraso en el proyecto. El primero culpó al segundo de “bloqueo político” desde el cargo que ostenta actualmente como viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias mientras que el segundo, le reprochó el haber cometido errores graves en la tamitación al dirigirse a órganos que no eran competentes, retrasando innecesariamente el proyecto aprobado durante su mandato.
En el único punto en el que ambos están de acuerdo es en su compromiso de trabajar para garantizar que el proyecto salga adelante, un objetivo que a día de hoy resulta difícil de alcanzar por las discrepancias en sus posturas. No obstante, la sesión plenaria de hoy, convocada por el alcalde con carácter extraordinario y urgente, servirá para medir estas voluntades.
El regidor justifica la urgencia por la necesidad de dar un impulso institucional a la recuperación de la playa, instando al Ejecutivo regional a acelerar el expediente. Aunque Francis González no es miembro de la Corporación municipal, su posición se hará notar a través del voto del grupo de CC.
“El debate no debería centrarse en confundir a la ciudadanía sobre quien tiene las competencias, ya que hay una solución aprobada desde hace tres años pendiente de un informe medioambiental”. Por lo tanto, añade la portavoz, “exigimos responsabilidad y desbloqueo, es decir, compromisos claros, ejecución real, fechas concretas y una coordinación real entre administraciones”. En este sentido, considera que el 16 de mayo “no es una fecha cualquiera, sino el día que Icod volverá a decir ‘basta’ de mirar hacia otro lado y hacer promesas”.