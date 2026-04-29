La tasa de paro canaria se reduce hasta el 11,4%, la más baja desde antes de la gran crisis de 2008

Canarias registró en el primer trimestre de este año los mejores resultados del país en materia de paro y creación de empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) lo que ha llevado a la Comunidad Autónoma a su menor tasa de paro en 18 años, justo antes de que se iniciara la gran crisis económica (principios de 2008), con el 11,4%.
Esta cifra prácticamente equipara la tasa de desempleo canaria a la media nacional, del 10,83%, reduciendo así la brecha histórica a solo 0,6 puntos, algo que no sucedía de manera tan ostensible desde el final del año 2004.
Los datos muestran un inicio de año con nuevo récord de ocupados en las Islas: 1.060.600 personas, 17.000 más que en el trimestre anterior (+1,6%), cifra que cobra más importancia teniendo en cuenta que, tradicionalmente, el primer trimestre no deja buenos resultados en materia de empleo en Canarias si se compara con el último del año anterior, debido a la fuerte influencia del periodo navideño sobre el mercado de trabajo.
Este incremento se produce, además, en un contexto de descenso generalizado de la ocupación en este periodo en el conjunto del país (-0,76%), Canarias generalizado. La comparativa interanual indica que en las Islas se han creado 36.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses, un 3,5% más.
La EPA revela también que el paro se ha reducido de manera muy importante en Canarias en este arranque del año 2026. En comparación con el último trimestre de 2025, las Islas contabilizan 14.400 desempleados menos, mientras que en relación con el mismo periodo del año pasado, la caída es mayor, con 23.700 personas menos en situación de desempleo (-14,8% frente a una media nacional del -2,9%), hasta alcanzar un total de 136.500. Se trata de la cifra más baja de paro en el Archipiélago de los últimos 18 años. En este último año la población activa se ha incrementado en 12.800 personas, cifra que el mercado laboral ha sido capaz de absorber.
El sector privado creó la totalidad del empleo generado en los últimos tres meses en Canarias (18.300), ya que el sector público perdió en ese periodo 1.300 asalariados. No ocurre lo mismo si se observan los datos del último año, en el que la creación de puestos de trabajo quedó repartida no a la mitad, pero casi. El sector privado generó 20.800 empleos y el sector público, otros 15.600
Según la información aportada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), por sectores económicos, la ocupación bajó en agricultura y se mantuvo en industria. Aunque en construcción descendió la ocupación, parte de esta caída se debe al cambio de la clasificación de actividades económicas que también afecta a la subida del sector servicios.
La ocupación se incrementó tanto en hombres como en mujeres, si bien entre estas últimas el crecimiento fue menor. Así, se registraron 9.200 hombres más con empleo que en el trimestre anterior, mientras que la subida en mujeres fue de 7.800. La brecha de género sigue siendo muy profunda, con 563.700 hombres ocupados y una tasa de paro del 10,3%, frente a 497.000 mujeres con trabajo y una tasa de desempleo del 12,6%. No obstante, se da la circunstancia de que en la provincia tinerfeña la tasa de paro femenina, del 10,2%, es inferior no solo a la media canaria, sino también a la media nacional sin distinción por géneros.
Tenerife, la isla con mejores datos
Los datos por provincias muestran una diferencia muy acusada. Mientras que en Santa Cruz de Tenerife se registró una tasa de paro del 8,88% (inferior en dos puntos a la media nacional), en la de Las Palmas este indicador alcanza el 13,7%, casi cinco puntos más. Las estimaciones que el Istac ofrece por islas revelan que la menor tasa de paro en el primer trimestre del año correspondió a Tenerife, con un 8,76%, seguida de El Hierro (8,88%), La Palma (9,8%) y La Gomera (10,9%). Las mayores tasas se situaron en Gran Canaria (14,1%), Fuerteventura (12,6%) y Lanzarote (12,2%).
Por otra parte, la EPA pone de manifiesto que entre enero y marzo, ocho de cada diez hogares (83,1%) tenían a todos sus miembros activos con empleo, mientras que en el 5,8% de los hogares todos sus miembros activos estaban en paro. Son las mejores cifras desde 2010.
El 17,3% de jóvenes, desempleados y las empresas no encuentran personal
La tasa de paro de los jóvenes canarios se elevó en el primer trimestre del año al 17,3%, lo que supone que casi dos de cada diez que buscan trabajo están desempleados. Es la tasa más baja de la serie histórica en un indicador que suele mostrar cifras muy abultadas, como la registrada en el mismo trimestre del año pasado, que se elevó al 32%. La brecha de género se evidencia también en este segmento de la población, con una tasa de paro del 16,4% en hombres y del 18,6% en mujeres.
En este contexto de datos positivos para el conjunto de la población y para los jóvenes en particular, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife valora los datos de la Encuesta de Población Activa, que sitúan a Canarias en cifras récord de empleo, aunque insiste en que continúan los problemas estructurales en el mercado laboral, como las dificultades de las empresas para encontrar personal.
El presidente de la entidad, Santiago Sesé, señala en un comunicado que más del 50% de las empresas canarias tienen dificultades para cubrir vacantes, a lo que se suma “el incremento de las bajas laborales, factores que, a su juicio, evidencian la necesidad de mejorar el ajuste entre oferta y demanda de empleo”.