Aparatoso accidente en el norte de Tenerife: un coche cae por un barranquillo

Un aparatoso accidente de tráfico se ha saldado la tarde de este jueves con tres personas heridas tras la precipitación de un vehículo por un barranquillo en el municipio de Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El siniestro ocurrió a las 15.56 horas en la calle Fuente Ravelo. Según los datos del 112, la emergencia se originó tras una colisión entre dos vehículos, lo que provocó que uno de ellos se precipitara por el desnivel. Afortunadamente, todos los ocupantes lograron quedar fuera del vehículo tras la caída.
Balance de heridos
El Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto al personal médico de Atención Primaria de la zona, asistió a tres jóvenes en el lugar:
- Varón de 23 años: presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Hospiten Bellevue.
- Varón de 22 años: afectado por un traumatismo facial de carácter leve, trasladado al Centro de Salud de Santa Úrsula.
- Tercer herido: presentaba heridas de carácter leve y fue evacuado también al centro de salud local.
Servicios de emergencia activados
El CECOES 112 coordinó un amplio dispositivo en el que participaron el SUC, médicos y enfermeros de Atención Primaria, efectivos de los Bomberos de Tenerife, Protección Civil y la Policía Local, que se encargó de instruir las diligencias correspondientes.