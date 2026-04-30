Grave accidente en la TF-1: un motorista y su acompañante en estado crítico

A las 03:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto con los ocupantes de esta última precisando asistencia sanitaria en la autopista TF-1, en el km70, a la altura del municipio de Arona.
El personal del SUC atendió a los dos afectados, un hombre de 40 años (conductor de la moto) que, en el momento inicial de la asistencia, presenta diversos traumatismos de carácter grave, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Y una mujer (pasajera de la moto) que, en el momento inicial de la asistencia, presenta varios traumatismos de carácter grave, trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La Guardia Civil aseguró toda la zona e instruyó las diligencias correspondientes.