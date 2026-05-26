Susto en la TF-1: vuelca un vehículo a la altura de Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida al mediodía de hoy tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El vehículo en el que viajaba volcó de forma lateral en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Accidente en dirección sur
El siniestro se registró en el interior de los túneles de la autopista en dirección sur. El 112 recibió la alerta del accidente a las 11:23 horas. Los testigos informaron de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras el vuelco.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar en una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios valoraron y asistieron a la mujer herida en la misma carretera.
La afectada presentaba diversas contusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizada, la ambulancia la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Retenciones y regulación del tráfico
El Centro Coordinador activó de inmediato a los cuerpos de seguridad. Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se personaron en los túneles. Los agentes regularon el tráfico rodado para evitar nuevos accidentes y realizaron el atestado correspondiente.
Por su parte, el Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife procedió a señalizar el tramo afectado. Los operarios limpiaron los restos del accidente y despejaron la vía para recuperar la normalidad en la circulación.