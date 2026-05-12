Aparcamientos y un futuro espacio vecinal para la zona de La Monja

El solar municipal de 4.500 metros cuadrados en La Monja, en Barranco Grande, comienza a transformarse en un espacio “útil” para el barrio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva a cabo las obras para dotar esta zona de nuevos aparcamientos provisionales en superficie y crear un futuro espacio de convivencia vecinal, unos trabajos que cuentan con 550.000 euros de inversión.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, señaló ayer que “seguimos dando pasos en la zona de La Monja, urbanizando el suelo en calles con todos los servicios, como alcantarillado y recogida de pluviales, abastecimiento de agua, telecomunicaciones y alumbrado”.
El regidor indicó que con esta obra, con un plazo de ejecución de cinco meses, “se da respuesta a la petición de los vecinos tras varias reuniones para escuchar sus necesidades. Propuestas que se han traducido en mejoras y que se han incluido en el programa Suroeste Avanza con el objetivo de transformar Santa Cruz, barrio a barrio”.