El ascenso del CD Tenerife puede decidirse frente a un Barakaldo CF sin complejos

El Barakaldo CF se cruza en el camino blanquiazul en una tarde que está destinada a entrar en los libros de historia. Un partido que, más allá de cualquier lectura previa, pertenece a esa categoría de noches en las que el fútbol deja de ser rutina para convertirse en prueba de resistencia emocional.
Sobre el papel, el CD Tenerife parte con el peso de la historia, la exigencia y el escenario a favor; en la realidad del césped, nada de eso garantiza control ni tranquilidad. Pero la meta merece la pena. El fútbol profesional aguarda a los de Álvaro Cervera, a los que solo les queda dar un paso más para retornar al lugar que nunca debieron abandonar. En definitiva, el Tenerife tiene la responsabilidad de imponer su mundo; el Barakaldo, la oportunidad de desafiarlo.
Las matemáticas
El CD Tenerife, líder destacado del Grupo I con 70 puntos, aventaja en nueve a su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, a falta de solo 12 puntos por disputarse. Además, cuenta con el goalaverage particular a su favor, por lo que una victoria ante su afición podría sellar de forma definitiva su ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional, apenas un año después.
Por lo tanto, la atención también estará puesta en el duelo que se dispute en el Campo Municipal de Barreiro. El Celta Fortuna se enfrenta al Osasuna B a partir de las 15:15 horas.
Una derrota del conjunto gallego supondría el ascenso matemático del CD Tenerife.
En caso de empate del cuadro vigués, al equipo dirigido por Álvaro Cervera le bastaría con puntuar ante el Barakaldo para certificar el ascenso.
Sin embargo, si el filial celeste lograra la victoria, el Tenerife estaría obligado a ganar para no retrasar la celebración una jornada más.
En definitiva, el CD Tenerife depende de sí mismo para cumplir el objetivo marcado desde el inicio de la temporada: el ascenso directo. Para ello, deberá igualar o mejorar lo que haga el Celta Fortuna en esta jornada decisiva.
Las ausencias
La semana de trabajo para Álvaro Cervera acabó con una buena noticia: César está para jugar. Ya lleve menos para la defensa local.
Cabe recordar que Facundo Agüero se retiró del césped de El Toralín al poco de arrancar la contienda, mientras que César no pudo completar la primera parte del Ponferradina-Tenerife del pasado fin de semana. “No entrenó durante la semana. Le bajó la inflamación y entrenó miércole y jueves. Podría para jugar y nadie me ha dicho lo contrario, ya que el tobillo está bien. Si lo pongo, será pensando que puede jugar 90 minutos”, dijo el entrenador, a quien la recuperación del tinerfeño le soluciona media vida en la defensa.
La otra buena noticia para el míster es que recupera a un jugador de su absoluta confianza: David Rodríguez. El canterano jugará hoy sí o sí, salvo nuevo contratiempo médico. Ya se perdió el duelo disputado en Ponferrada por acumulación de amarillas, por lo que afronta ‘limpio’ de amonestaciones el tramo definitivo del campeonato.
La duda es dónde jugará el tinerfeño. ¿Lo hará en el lateral zurdo, como lo ha hecho durante gran parte del curso, o por contra regresará a su posición original, el lateral diestro? Sea como sea, la participación de David se antoja fundamental, ya que ahora mismo es el único lateral que tiene el equipo.
A las ausencia de Facundo hay que añadir los lesionados de larga duración, como son Marc Mateu y Alassan. Además, Javi Pérez ya entrena con el grupo con normalidad, pero Cervera aún no lo ve para meterlo en los partidos. “Antes le pegaba con el empeine, en lugar del interior, debido a esas molestias. Y ya no. Si lo pusieras a jugar sabes que le costaría por cuestión de ritmo, pero se encuentra bien”, dijo sobre el centrocampista.
También en el tramo final de su recuperación de se encuentra Nacho Gil, a quien tanto echa de menos el equipo.
Y falta uno más, el gran capitán. A Aitor Sanz aún le queda un partido más de sanción, tras el injusto castigo que aplicó el Comité de Competición tras su expulsión de Mérida. El centrocampista se podría perder el partido del ascenso, sin duda el más esperado por cualquier jugador de la plantilla.
Con todas estas malas noticias, se hace complicado formar la posible defensa titular. Si David juega en la derecha, Landázuri y Antal podrían actuar en el centro de la zaga, mientras que José León se tendría que adaptar nuevamente al lateral izquierdo. Siendo esto así, Cervera no contaría con ningún recambio defensivo en el banquillo. No obstante,se espera contar con el concurso de César.
El rival
El Barakaldo CF llega a la isla tras firmar una actuación convincente ante el CD Lugo, al que superó con claridad por 3-0 en Lasesarre. Este triunfo permitió al conjunto gualdinegro poner fin a una dinámica negativa, en la que apenas había sumado un punto de los últimos nueve en juego. En sus cinco compromisos más recientes, el balance del equipo es de dos victorias, un empate y dos derrotas.
Con 51 puntos en la clasificación, el Barakaldo se encuentra a solo dos del Pontevedra CF, que marca actualmente los puestos de play-off. A falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato, el margen de error es prácticamente inexistente y cada partido se vive como una auténtica final.
El desafío, sin embargo, no será sencillo. A los de Imanol de la Sota les está costando sumar lejos de Lasesarre, aunque viajan a Tenerife con la ambición de asaltar uno de los escenarios más exigentes del grupo y dar un paso decisivo hacia los puestos de promoción de ascenso.