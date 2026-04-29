Ya está preparada la hoja de ruta parala celebración de un ascenso histórico del CD Tenerife

El nerviosismo y la ilusión se palpan en cada rincón de la isla. Aunque la prudencia obliga a no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, el CD Tenerife, en coordinación con las principales instituciones, ya tiene diseñada la hoja de ruta para una celebración que promete ser inolvidable si este viernes se confirma el ansiado retorno al fútbol profesional.
Tras una reunión de seguridad celebrada en la mañana de ayer, que contó con la presencia de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo Insular, Protección Civil y el propio club deportivo, se diseñó la hoja de ruta de una celebración histórica.
Con el estadio Heliodoro Rodríguez López sin una sola entrada disponible desde el pasado domingo, el ambiente se trasladará a los aledaños de la Plaza de España.
El Cabildo Insular de Tenerife instalará pantallas gigantes para que todos aquellos aficionados que no tengan entrada puedan vivir el partido juntos y vibrar con cada jugada del Tenerife-Barakaldo cerca del centro neurálgico de la capital. Desde las 16:30 horas, la Televisión Canaria, que ofrecerá el duelo en directo, alimentará de contenido a esas pantallas.
Mientras y como antesala al choque, el tinerfeñismo podrá disfrutar de una Fan Zone que abrirá sus puertas entre las 13:00 y las 17:30 horas en la plaza José Antonio Barrios Olivero, situada en la parte trasera de la Grada Popular. El evento contará con un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos, incluyendo animación musical con DJ, atracciones infantiles y una variada oferta gastronómica a través de foodtrucks, en un ambiente plenamente blanquiazul.
Éxtasis en las calles
Una vez suene el pitido final y, si el resultado es satisfactorio, el club hace un llamamiento especial: evitar la invasión de campo. El objetivo es que la plantilla pueda realizar el ritual de saludo desde el césped hacia las cuatro gradas, permitiendo que tanto jugadores como afición disfruten del momento antes de que los protagonistas se retiren a vestuarios para prepararse para la rúa.
Tras las duchas y las comparecencias oficiales ante los medios de comunicación, los héroes del ascenso se subirán a la guagua turística descapotable, vinilada para la ocasión con los colores blanquiazules.
El recorrido será estratégico y breve por motivos de seguridad. El convoy blanquiazul partirá de la calle San Sebastián, por donde descenderá hasta conectar con la Avenida Marítima (Avenida Francisco La Roche) con destino a la sede del Cabildo de Tenerife.
Se espera que la expedición llegue al Cabildo aproximadamente dos horas después de finalizar el encuentro, es decir, en torno a las 10:00 horas. Allí, la celebración alcanzará su clímax.
Los jugadores y el cuerpo técnico se dirigirán al Salón Noble para saludar a la afición desde los balcones. Se prevén intervenciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente Lope Afonso, y representantes del club. Finalmente, la plantilla bajará a un escenario instalado a pie de calle para una presentación individual de cada jugador, acompañada de actuaciones musicales para que los aficionados cierren la noche por todo lo alto. Mientras, la larga jornada para el club finalizará con una cena privada con todos los familiares.
Todo está listo. Solo falta que el balón dicte sentencia y que el CD Tenerife recupere, por fin, el lugar que le corresponde en el fútbol nacional.