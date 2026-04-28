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Pantalla gigante y gran ‘Fan Zone’ para la final del CD Tenerife ante el Barakaldo CF: horarios y zonas

Los blanquiazules dependen de sí mismos para culminar el objetivo de la temporada de la mejor manera: sellar el ascenso en el Heliodoro Rodríguez López
CD Tenerife. DA
Pantalla gigante y gran 'Fan Zone' para la final del CD Tenerife ante el Barakaldo CF. DA
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El CD Tenerife se juega este viernes su regreso a Segunda División en un duelo decisivo ante el Barakaldo CF, pues los blanquiazules dependen de sí mismos para culminar el objetivo de la temporada de la mejor manera: sellar el ascenso en el Heliodoro Rodríguez López.

Pantalla gigante en el Cabildo desde las 16.30 horas

Para aquellos que no han podido hacerse con una entrada para el feudo capitalino, el Cabildo de Tenerife se convertirá en el epicentro de la emoción. A partir de las 16.30 horas se instalará una pantalla gigante en los exteriores de la corporación insular para calentar motores con la previa, según informa Televisión Canaria.

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A las 18.00 horas, la señal en directo conectará con el Estadio Heliodoro Rodríguez López para que miles de aficionados puedan seguir cada minuto del partido.

Una ‘Fan Zone’ para calentar el Heliodoro

Además, el club no quiere que el ambiente empiece en el pitido inicial, sino mucho antes. Por ello, este viernes 1 de mayo, de 13.00 a 17.30 horas, se habilitará una Fan Zone muy especial en la Plaza José Antonio Barrios Olivero (ubicada en la trasera de la Grada Popular).

Bajo el lema de unir a toda la familia tinerfeñista, el evento contará con:

  • Actividades de ocio y atracciones infantiles para los más pequeños.
  • Actuación de DJ para poner banda sonora a la previa.
  • Zona de ‘foodtrucks’ con oferta gastronómica.
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