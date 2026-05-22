Bibli inaugura la muestra colectiva ‘Casi alguien’

Galería Bibli, ubicada en el número 15 de la calle San Francisco Javier, en Santa Cruz de Tenerife, inaugura este viernes (19.00 horas) la exposición colectiva Casi alguien, que hasta el 31 de julio reúne obras de Teresa Correa, Pedro González, Moneiba Lemes, Fernando Martín Godoy y Cristina Temes.
Las piezas de la muestra, detallan desde el espacio artístico de la capital tinerfeña, “desplazan la idea tradicional del retrato para situarlo en un territorio inestable, atravesado por la fragmentación, la ausencia, la repetición o la deformación”. El rostro deja de esta manera de “entenderse como una imagen fija para convertirse en un campo de tensión donde convergen lo íntimo y lo colectivo, lo visible y lo oculto”.
LA IDENTIDAD
“Lejos de representar identidades cerradas -apuntan en Bibli-, las piezas plantean la identidad como una construcción mutable, atravesada por el tiempo, el contexto y la experiencia. El retrato aparece así no como una afirmación, sino como una pregunta abierta sobre quiénes somos y cómo nos representamos”.