Canarias eleva un 13% las personas atendidas en dependencia y reduce en 54 días la espera

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, aseguró este miércoles que en el primer trimestre del año el número de personas atendidas en materia de dependencia aumentó un 13%, mientras que los tiempos de espera se redujeron en 54 días.
Candil realizó estas declaraciones durante una reunión de trabajo mantenida con entidades de La Palma para informarles sobre los requisitos y condiciones necesarios para su acreditación como recursos de atención a personas en situación de dependencia.
En el encuentro participaron también la consejera insular de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, y se abordó el borrador del sistema de acreditaciones impulsado por el Ejecutivo autonómico.
El viceconsejero añadió que en La Palma existen actualmente 3.846 personas con expedientes activos en materia de dependencia y afirmó que “no hay lista de espera para el reconocimiento”.
Asimismo, subrayó que la visita a la isla se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para seguir ampliando la red de servicios en los próximos meses y años, aunque recalcó la necesidad de continuar impulsando la creación de plazas, así como de entidades y empresas que permitan materializar las prestaciones y mejorar la atención a las personas dependientes.
Candil explicó que el proceso de acreditación exigirá a los recursos actuales adaptarse a nuevos estándares de calidad y recordó que este marco responde al acuerdo estatal aprobado en 2022, al que Canarias está adherida.
Además, indicó que el Gobierno autonómico trabaja en un nuevo decreto de acreditación orientado a actualizar esos criterios y avanzar hacia estándares de calidad más exigentes.
Por su parte, Fernández destacó la importancia de estas reuniones para trasladar a las entidades el contenido del borrador y avanzó la puesta en marcha de 70 nuevas plazas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia en distintos centros actualmente en obras.