Clavijo lo confirma: la Autoridad Portuaria ya ha recibido la solicitud para que el crucero con hantavirus atraque en Tenerife

El crucero ‘MV Hondius’ con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser examinados en Canarias.
Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.
García ha detallado que los 14 ciudadanos españoles a bordo, uno de ellos perteneciente a la tripulación, serán evaluados una vez lleguen a Canarias y, posteriormente, trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al hospital militar Gómez Ulloa, por disponer de “unidades de aislamiento de alto nivel”, donde guardarán “cuarentena”.
La ministra ha explicado que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero ya están fuera de la embarcación y han sido evacuados desde Cabo Verde, donde está fondeado en estos momentos el buque.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles desde Bruselas que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ya ha recibido la solicitud correspondiente por parte del armador para que el crucero ‘MV Hondius’, afectado por ocho casos de hantavirus y tres fallecidos, atraque finalmente en la Isla.