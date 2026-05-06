La naviera del crucero con hantavirus prepara la cuarentena y cribado de pasajeros antes de viajar a Canarias

La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, informó este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias.
“En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias“, indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.
La operadora turística agregó en ese último boletín que “mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso”.
“En este momento no podemos confirmar los detalles del viaje posterior de los pasajeros. Esto depende del asesoramiento médico y del resultado de estrictos procedimientos de cribado”, añadió.
La naviera mantiene un estrecho contacto con las autoridades locales e internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.
La OMS confirma que 3 pasajeros sospechosos de hantavirus ya han sido evacuados
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero MV Hondius y se dirigen a Países Bajos, donde recibirán atención médica.
Según ha indicado Tedros en la red social ‘X’, la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.
Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, “colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario”, ha añadido el director general.
Asimismo, Tedros ha subrayado que ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales.
Por último, Tedros recalca que el riesgo general para la salud pública “sigue siendo bajo”.