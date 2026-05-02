David Rodríguez, el sacrificio del próximo capitán blanquiazul

La exitosa temporada del CD Tenerife tiene muchos nombres propios. El goleador ha sido Enric Gallego, líder junto a Aitor Sanz dentro del vestuario. El cerrojo es el meta Dani Martín que ha dado un salto de calidad importante al plantel y ha contado con un hombre como Anthony Landázuri en el eje de la zaga menos goleada del grupo.
Pero si hay alguien que ha dado un paso adelante a base de sacrificio y entrega en cada minuto ese ha sido David Rodríguez. El lateral tinerfeño es el abanderado de los futbolistas de la casa que han tenido continuidad en este curso.
David, nombrado como uno de los capitanes de esta temporada junto a Aitor Sanz y Enric Gallego, ha sido el parche utilizado por Álvaro Cervera ante sus dudas en el lateral izquierdo. El tinerfeño, diestro natural, aceptó ese papel y se incrustó en una banda que no era la suya para rendir de forma superlativa.
El defensor blanquiazul heredará el brazalete cuando sus dos veteranos compañeros se retiren y será un capitán de ley y un líder porque va en sus señas de identidad sobre el campo.
Y si en el flanco izquierdo David Rodríguez ha sido determinante, el dueño del derecho ha sido otro chicharrero, César Álvarez. Criado durante muchos años en la cantera blanquiazul el defensor tinerfeño ha sido muy regular dando seguridad y equilibrio a la zaga y acercándose con peligro cada vez que pudo incluyendo el decisivo tanto del triunfo ante el Talavera.