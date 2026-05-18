El Parlamento de Canarias y la Racba rinden un homenaje a Pepe Dámaso y su obra

Un emocionado Pepe Dámaso recibió este lunes el homenaje del Parlamento de Canarias y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) por su dilatada trayectoria artística, momento en el que el creador isleño aprovechó para asegurar que el arte “al final siempre paga”.
Feliz y emocionado, el artista agaetense de 92 años recibió el reconocimiento en medio de una cálida y alargada ovación del público, que abarrotó el Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria: “Después de esto, no sé ni qué decir”, señaló.
Pepe Dámaso dedicó este tributo a todos los artistas, desde los jóvenes “a los más conocidos” que él. El acto incluyó la proyección de la pieza audiovisual Pepe Dámaso y el tríptico de Agaete de Joos van Cleve y las intervenciones del académico Juan Gómez-Pamo, en torno a la obra y la figura del artista canario, y de la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, quien, asimismo, le entregó un obsequio.