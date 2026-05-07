El esqueleto hallado en una obra de Jinámar pertenece a un varón desaparecido

El esqueleto hallado en la mañana del pasado 29 de abril en una zona de obras situadas en las cercanías del establecimiento Pepe Chiringo del Valle de Jinámar (Gran Canaria) pertenece a un varón nacido en 1978 dado como desaparecido desde julio de 2024 y no hay signos de muerte violenta.
Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que las gestiones realizadas por los agentes tras la aparición de los retos han permitido confirmar la identidad de la persona.
De igual modo, se ha verificado que no hubo intervención de terceras personas en el fallecimiento, por lo que se ha dado el caso como esclarecido.
La investigación comenzó después de que apareciera el esqueleto en una zona de obras junto a los restos de varias prendas de ropa y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Científica, quienes se hicieron cargo de la investigación junto a la Policía Judicial.